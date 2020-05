Zoom-moord: zoon steekt vader (72) dood in online meeting

Toen de deelnemers het mis zagen en hoorden gaan bij de zeventiger belden ze direct de Amerikaanse 112. „Ze zagen dat hij plots niet meer in beeld was en hoorden hem zwaar ademhalen. Het is vreselijk dat ze dit hebben moeten zien”, zegt een politiewoordvoerder op Long Island. Het is onduidelijk of de 32-jarige zoon wist dat de camera liep.

De verdachte, Scully-Powers, ging er na de aanval vandoor door uit het raam te springen, meldt The New York Post. Hij werd niet veel later ingerekend en met lichte verwondingen, vanwege de val, naar het ziekenhuis gebracht.