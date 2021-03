Duivenmelker in Baarle bruut bestolen van dure prijsduiven

Van Tilburg heeft op Facebook een oproep geplaatst: „Ook ik ben helaas het slachtoffer geworden van een laffe duivendiefstal. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen tussen 2.30 en 3.00 uur heel mijn vlieghok zo goed als leeg hebben geroofd.”

De duiven die zijn meegenomen zaten in een hok dat op Nederlands grondgebied staat en hadden allemaal jongen van tussen de drie en acht dagen oud. Die bleven alleen achter in het hok. „Daardoor zijn ze, door deze laffe dieven, helaas allemaal van de kou gestorven”, aldus de zwaar ontgoochelde Van Tilburg die ervan uitgaat dat de diefstal het werk is van kenners die de topduiven willen gebruiken om zelf mee te kweken.