WNF legt oesterbanken aan in de Noordzee

In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, heeft het WNF 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst op ongeveer twintig meter diepte. Het is volgens de organisatie voor het eerst dat in diepere delen van de zee oesterbanken worden hersteld. „Dat gebeurt deels op riffen die gemaakt zijn met een driedimensionale printer.” Verderop in zee, bij het windmolenpark Gemini, is een tweede proeflocatie met 1000 kilo oesters.

„De platte oesterbanken kwamen vroeger veel voor in de Noordzee, maar de schelpdierbanken zijn bijna helemaal verdwenen door koude winters, ziektes en overbevissing.” Wereldwijd worden oesterbanken en ook koraalbanken hersteld en beschermd. WNF hoopt dat de projecten bij Schiermonnikoog de overheid zullen aanzetten om meer te doen voor het natuurherstel in de Noordzee.