AfD-chef: naziperiode was ’stukje vogelpoep’

Gauland benadrukte dat verantwoordelijkheid moet worden genomen voor de periode waarin de nationaalsocialisten van Adolf Hitler aan de macht waren. Hij zei echter ook dat het ging om een klein deel van de Duitse geschiedenis. „We hebben een roemruchtige geschiedenis. En die, lieve vrienden, duurde langer dan die verdomde twaalf jaar.”

Dergelijke opmerkingen liggen in Duitsland zeer gevoelig. „50 miljoen oorlogsslachtoffers en totale oorlog zijn voor de AfD en Gauland slechts een ’vogelpoepje” , concludeerde Annegret Kramp-Karrenbauer van regeringspartij CDU. SPD’er Lars Klingbeil verweet de AfD-politicus het bagatelliseren van het nationaalsocialisme. „Het is een schande dat dit soort types in de Bondsdag zitten”, twitterde Klingbeil.