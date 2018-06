Haagse moskee vreest onrust om Pegida-barbecue

„Wij willen onze zorgen uiten over de provocaties van Pegida. De situatie is dermate beladen en risicovol dat wij als moskee niet kunnen garanderen dat alles rustig verloopt. We willen dan ook de volledige verantwoordelijkheid daar leggen waar het hoort, namelijk bij de autoriteiten.”

In steden als Utrecht en Gouda zijn soortgelijke demonstraties verboden, in Rotterdam juist niet. Den Haag heeft de barbecue vooralsnog niet verboden.

Bekijk ook: Pegida spant kort geding aan tegen Utrecht

’Nodig om te reageren’

De moskee wilde de afgelopen weken niet reageren op voornemen van Pegida „om onnodige escalatie te voorkomen. Echter is de situatie nu zo grimmig en gespannen geworden, dat wij het nu wel nodig achten te reageren.”