Rutte: Fortuyn van enorme betekenis voor ons land

Betekent het voor u iets dat Pim Fortuyn twintig jaar geleden werd vermoord?

„Het betekent iedere dag iets. Zelf was ik toen nog niet politiek actief, maar ik heb de hele opkomst van Pim Fortuyn fascinerend gevonden. Door zijn persoonlijkheid bracht hij het hele Haagse systeem in verwarring. Tot en met dat beroemde tv-debat na de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen aan toe. Het is verschrikkelijk dat hij op 6 mei 2002 vermoord is. Maar hij is toch van enorme betekenis voor Nederland. Er is een periode voor en na Fortuyn, daar moeten we gewoon reëel in zijn.”

Ⓒ ANP / ANP

U bent historicus. Ziet u nou parallellen in de manier waarop het land toen werd bestuurd en nu en de sfeer die er toen en nu heerst in het land?

„Ik denk wel dat we met zijn allen ongelofelijk veel geleerd hebben. Het kabinet-Paars II dat zei: we investeren miljarden in het onderwijs, miljarden in de gezondheidszorg en nog zijn de mensen niet dankbaar. Terwijl heel veel mensen met andere dingen bezig waren. Die maakten zich zorgen...”

Komt dat sentiment u soms bekend voor anno 2022?

„Ik hoop dat ik, en ook de politiek in brede zin, ervan geleerd hebben dat maatschappelijke vraagstukken zich niet beperken tot de financieel-economische agenda. Maar dat ook de culturele as belangrijk is. Bijvoorbeeld de opvang en integratie van vluchtelingen. De gelijkheid van man en vrouw, homo – hetero, blank en zwart, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van meningsuiting. Het belang daarvan en de waarden die daarachter liggen, voortkomend uit de verlichting en liberaal besef van hoe een samenleving zich ontwikkelt. Ik denk dat er echt een shift is geweest in de afgelopen twintig jaar waarin Fortuyn een ongelofelijke rol heeft gespeeld. Of je nou links of rechts bent, je realiseert je dat de vraagstukken die de politiek heeft op te lossen, breder zijn dan het sluiten van het budgettaire plaatje.”