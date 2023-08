Man dood in Nijmeegse woning gevonden, waarschijnlijk misdrijf

Agenten vonden het lichaam van de man dinsdag aan het begin van de middag in het huis. Waarom de politie in de woning naar binnen ging, is nog niet duidelijk. Aangezien een misdrijf het meest waarschijnlijke scenario is, is meteen een onderzoek gestart met forensische rechercheurs. Rondom het huis staan woensdag nog schermen, maar de afzetting van de straat is weer opgeheven.

De politie zoekt mensen die mogelijk iets hebben gezien en vraagt ook om camerabeelden.