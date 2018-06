Met deze trucjes proberen mannen hun orgasme uit te stellen

De populairste methode die mannen toepassen om hun ejaculatie uit te stellen is van standje wisselen. Op de tweede plek staat simpelweg even pauze nemen. Of er dan nog iets bijzonders wordt gedaan tijdens de pauze, wordt in het onderzoek verder niet gespecificeerd. De top drie wordt afgesloten met „masturberen voor de seks of voor de date”.

Ook aan iets anders denken kan helpen om het hoogtepunt wat uit te stellen, aldus de deelnemers van het onderzoek. Zo wordt er gedacht aan het werk, sport, een (groot)ouder of een moeilijk wiskundig vraagstuk tijdens de daad. Ook denken aan een „levenloos object”, zoals een deurknop, komt in het lijstje voor.