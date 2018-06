Raadsels rond vondst gewonde man bij brandweer

Het enige dat duidelijk is, is dat hij rond 02.00 uur vrijdagnacht vanaf een snackbar halverwege de Coolsingel richting Hofplein op de fiets was vertrokken en zaterdag rond 09.30 uur bij kennis kwam op de brandtrap bij de kazerne aan de Bosland.

Wat er in de tussentijd is gebeurd, is een raadsel. Er zijn nog geen beelden beschikbaar van camera’s, omdat de route die de man heeft gefietst niet bekend is.