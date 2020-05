Efteling opent al deze maand de deuren weer

De Efteling zegt goed te kunnen zorgen dat drukte wordt vermeden: „Wij hebben alle benodigdheden, kennis en expertise in huis om, ook nu, op een veilige manier gasten te ontvangen.”

Veiligheid heeft prioriteit

In een verklaring zegt het Brabantse pretpark dat veiligheid de prioriteit heeft: „Het openen van ons attractiepark doen we daarom stapsgewijs. We beginnen met een kleine groep gasten en verwelkomen daarna steeds meer gasten in ons park.” Niet alleen voor de gasten is dat handig, ook de medewerkers van het pretpark kunnen zo wennen aan de nieuwe werkwijze.

Ook andere parken weer open

Diergaarde Blijdorp gaat vanaf woensdag 20 mei gefaseerd open. De dierentuin in Rotterdam gaat aanvankelijk eerst open voor abonnementhouders, daarna voor dagbezoekers. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek gaat op 15 mei weer open voor abonnementhouders en gasten van de vakantieparken. Op 25 mei opent het wildlifepark de deuren voor iedereen.

Walibi Holland opent op 25 mei weer gedoseerd de poorten van het attractiepark. Op diezelfde dag zal ook Wildlands Adventure Zoo in Emmen de deuren weer openen.