Kogelgaten aangetroffen bij een woning in Rotterdam

Binnenland

Tienduizenden euro’s in beslag genomen bij illegale pokeravond in Haarlem

De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan in een pand aan de Tappersweg in Haarlem. In het pand was een pokerfeest georganiseerd. Drie personen zijn aangehouden. Het aanwezige geld, vele tienduizenden euro’s, is in beslag genomen.