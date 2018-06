Vrouw (48) onzedelijk betast door twee mannen in Almelo

In de nacht van dinsdag 29 mei op woensdag 30 mei, tussen 01.55 uur en 02.35 uur, wandelde de vrouw in de omgeving van de Kolthofsingel. Daar werd zij aangesproken door twee, voor haar onbekende, jongemannen op hun fiets.

Op een houten bankje aan de Kolthofsingel, waar de vrouw was gaan zitten, heeft een van de jongemannen onzedelijke handelingen bij haar gepleegd.

Schreeuwen

De vrouw werd daarna door hem meegenomen naar het grasveld aan de overzijde van de weg, langs de Laan van Indië. Bij een groep bomen op dit grasveld werd de vrouw wederom slachtoffer van een ernstig zedendelict, waarbij zij heeft geschreeuwd.

Op dat moment heeft haar belager haar de mond gesnoerd. De andere jongeman is ondertussen nog even weggefietst en is kort daarna teruggekomen.

Gevlucht op de fiets

Op een gegeven moment stopte de man met zijn handelingen en liep samen met de ander jongeman terug naar het houten bankje aan de Kolthofsingel om zijn fiets op te halen. De beide mannen fietsten daarop in de in de richting van de spoorwegoverweg.

Volgens de vrouw was de man die haar betaste ongeveer 24 jaar oud, had een licht getinte huidskleur en droeg een rugzak op zijn rug. De andere man was jonger, mogelijk rond de 18 jaar en had een lichtere huidskleur. Onderling spraken de mannen een taal die de vrouw niet herkende.

Zedenhond ingezet

De politie is meteen een onderzoek gestart waarbij ook een zedenhond is ingezet. Tevens zijn diverse bedrijven in de omgeving benaderd voor het afstaan van camerabeelden van de beveiligingscamera’s.

Aangezien de Kolthofsingel een brede weg is waar veel verkeer langsrijdt, hoopt de politie op mogelijke getuigen die bijzonderheden hebben gezien.