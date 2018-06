Dronken vader (36) met zijn kinderen in de auto van de weg geplukt

Op het bureau blies de 36 jarige Zwollenaar 740 ug/l. Dat is ruim drie keer meer dan is toegestaan. Het rijbewijs werd ingevorderd. De bestuurder zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

De Raad voor de Kinderbescherming wordt ook ingelicht vanwege het feit dat zijn kinderen in de auto zaten.