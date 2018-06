Ruim 71.000 bezoekers voor Dag van de Bouw

Bezoekers konden onder meer terecht bij de Beatrixsluis in Nieuwegein, een natuurproject in Oijen-Wansum en bij Fenixloods op het Rotterdamse Katendrecht. Op die plek opende Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland de Dag van de Bouw. „Na enkele jaren van crisis is de bouw herboren en dat laat ze vandaag zien.”

De populairste bouwplaatsen waren het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Groninger Forum in Groningen, het Stationsgebied in Driebergen en het Maankwartier in Heerlen. De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland en andere partners in de bouwketen zoals Uneto-VNI, VNconstructeurs en Aannemersfederatie Nederland.