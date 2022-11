18 jaar cel voor vermoorden en in stukken zagen Ichelle

Volgens de rechtbank is de daad van Sandra H. „gruwelijk, respectloos en mensonterend.” Het vonnis is conform de eis van de officier van justitie, maar de rechtbank kwam wel op een andere manier tot een bewezenverklaring.

In tegenstelling tot de officier, gelooft de rechtbank wel dat Ichelle door een plotselinge duw van Sandra H. met haar hoofd tegen de radiator is gevallen, waarna ze bewusteloos raakte, en Sandra H. haar kon wurgen. De rechtbank ziet geen bewijs voor het scenario van de officier dat Sandra H. Ichelle op het hoofd moet hebben geslagen met een hard voorwerp, waarna ze haar op een stoel kon vastbinden en wurgen.

Sandra H. was daarna in de veronderstelling dat Ichelle was overleden, zegt de rechtbank. Tegen een klant die haar winkel bezocht en kaarten en wierook kocht, zei ze dat ze vermoedelijk de gevangenis in zou gaan omdat ze dacht dat ze een moord had gepleegd. De klant vertelde de politie dat ze langdurig gekreun hoorde vanuit het keukentje waar Ichelle lag. Volgens de rechtbank heeft Sandra H. haar vervolgens voor de tweede keer gewurgd.

Het moment waarop bleek dat Ichelle nog niet was overleden, was het moment waarop Sandra H. volgens de rechtbank „het tij nog had kunnen keren en erger had kunnen voorkomen.” In plaats daarvan koos ze ervoor om het karwei af te maken. Dat duidt op voorbedachte rade, en dus op moord, aldus de rechtbank.

Een arm en een haarlok

Het werd Sandra H. zwaar aangerekend dat ze Ichelle vijf weken in haar winkel liet liggen. Voor de familie moet het „onverteerbaar zijn om zich te realiseren dat Ichelle nog in de winkel lag toen zij in januari een bezoek brachten aan Sandra H., die zich voordeed als een goede vriendin die alles deed om Ichelle te vinden.” Uiteindelijk kon de familie in februari 2021 alleen nog afscheid nemen van een arm en een haarlok. Dat waren de enige delen van Ichelle die nog toonbaar waren.

Ook neemt de rechtbank Sandra H. kwalijk dat zij na het in negen stukken zagen van het lichaam, haar 13-jarige zoon en een vriendje inschakelde om de in dozen en plastic verpakte stoffelijke resten naar haar auto te dragen. „Het moet voor die jongens afschuwelijk zijn om zich te realiseren wat u ze heeft laten doen.”

Verminderde toerekeningsvatbaarheid

Strafverzwarend vindt de rechtbank dat Sandra H. zestien maanden lang zweeg en ook nog probeerde om iemand anders de schuld van de dood van Ichelle in de schoenen te schuiven. De vrouw krijgt ondanks haar verminderde toerekeningsvatbaarheid geen tbs opgelegd. De deskundigen oordeelden dat het gevaar voor herhaling laag tot matig is. Om die reden wordt er niet voldaan aan de eis dat er voor oplegging van tbs sprake moet zijn van gevaar voor andere personen.

De rechtbank legde wel een zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op, die ingaat na de gevangenisstraf.