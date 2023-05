Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse ’Groepsmishandelingen verdienen alle aandacht’

Door Mick van Wely

Het zijn beelden die door merg en been gaan. Groepsmishandelingen, of ’kopschopzaken’, waarbij een grote groep jongeren een willoze eenling schopt, trapt, uitjoelt en soms bespuugt. Het aftuigen van een man op station Bijlmer Arena in Amsterdam door tien jongens sloeg alles: hij werd zelfs op het spoor gegooid. Het aftuigen en dat filmen gebeurt zeer regelmatig.