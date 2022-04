Zonovergoten paasweekend voor de boeg: tot wel 19 graden

In de loop van vrijdagochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon weer door. Het blijft droog en het wordt op veel plekken 14 tot 18 graden.

Dit weekend is het volgens Weeronline heerlijk lenteweer. Zaterdag laat de zon zich vaak zien en zijn er slechts enkele wolken. Er waait een matige oostenwind en de middagtemperatuur varieert van 14 of 15 graden in Friesland tot 18 of 19 graden in Brabant en Limburg.

Zondag is het eerste paasdag en wordt het 16 tot 18 graden. De zon is zeer krachtig en de wind is matig van kracht. Wel is er wat meer bewolking aanwezig.

Ook maandag, tweede paasdag, verloopt waarschijnlijk droog en behoorlijk zonnig. Het wordt opnieuw 16 graden in het noorden tot 19 graden in Zuid-Nederland.