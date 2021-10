Weer iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de tweede dag op rij licht toegenomen. Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten wel, met 3 tot 128, zo staat in de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).