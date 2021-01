Mexico biedt Julian Assange asiel en bescherming aan

President Andres Manuel Lopez Obrador staat achter het oordeel van de Londense rechter om de WikiLeaks-oprichter niet uit te leveren aan de Verenigde Staten, vanwege het risico dat Assange zich van het leven zou kunnen beroven. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is „extreem teleurgesteld” over het vonnis, en kondigde aan in beroep te gaan. Dat gebeurt naar verwachting woensdag officieel. De advocaten van Assange zullen dan een verzoek indienen hem op borgtocht vrij te laten.

De Amerikaanse autoriteiten willen de oprichter van de klokkenluiderssite vervolgen voor de publicatie van vertrouwelijke documenten waardoor volgens de VS levens in gevaar zijn gebracht. De WikiLeaks-oprichter probeert al jaren uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie. Hij zat zeven jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. In 2019 moest hij daar vertrekken. waarna de Britse politie hem oppakte en opsloot.

Assange riskeert volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar als hij alsnog wordt uitgeleverd. Volgens de rechter in Londen hebben de VS onvoldoende aangetoond te kunnen voorkomen dat hij „een manier zal vinden om zelfmoord te plegen.” Aanhangers van Assange hopen dat president Donald Trump Assange gratie verleent.

De volgende zitting in de zaak Assange is 6 januari volgens bronnen bij justitie in Londen. De VS gaan dan formeel in beroep en de advocaten van Assange zullen een verzoek indienen hem op borgtocht vrij te laten. Assange werd eind 2010 al een keer op borgtocht in Londen vrijgelaten in een andere zaak. Hij schond toen de voorwaarden door in 2012 zijn toevlucht te zoeken in de ambassade van Ecuador. Die wilde na verloop van tijd van de roemruchte vluchteling af en Assange werd in april 2019 overgedragen aan de Britse politie. Dat zou mogelijk zijn gebeurd op voorwaarde dat hij niet zou worden uitgeleverd aan de VS.

Assange kreeg 50 weken cel omdat hij tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating de benen nam naar ’het stukje Ecuador’ in de Londense wijk Knightsbridge, waar hij ook op het balkon van de ambassade te zien en te horen was.