Tegenstanders tasten elkaar af in een regen van speldenprikken Nederlandse F-35-piloten in Polen: ’Boodschap is dat we niet met ons laten sollen’

Nederlandse F-35 in Malbork. Ⓒ Defensie

Malbork - Maandag moesten de Nederlandse F-35-vliegers in Polen in actie komen en dinsdag was het opnieuw raak. Om de haverklap gaan jachtvliegtuigen langs de oostflank van het NAVO-gebied de lucht in, omdat Russische toestellen de grens aftasten. Vorig jaar gebeurde dat maar liefst 570 keer en dit jaar gaan de confrontaties onverminderd door.