Advocaten willen stopzetten misbruikproces tegen geestelijk leider : ’Aangifte tegen Robert B. is vals’

Vader (62) die dochters verkrachtte krijgt 5 jaar cel en tbs: ’Slachtoffers voor het leven getekend’

Voor het over een periode van bijna dertig jaar seksueel misbruiken van zes dochters en een kleinkind is de 62-jarige Teunis van de M. uit Hardinxveld-Giessendam vrijdag door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tbs met voorwaarden.