Familie: in Amsterdam vermiste Nieuw-Zeelandse is levend gevonden

Dat meldt haar familie op sociale media. „Fantastisch nieuws, onze familie is geïnformeerd dat ze is gevonden”, laat zus Maria vrijdag weten. De politie kon de berichtgeving vrijdagochtend vroeg nog niet bevestigen.

Wat er precies is gebeurd met de vrouw, die Koreaanse wortels heeft, is onduidelijk. „We hebben haar nog niet zelf kunnen spreken omdat ze nog bij de Nederlandse politie is. We hebben geen verdere details over hoe het met haar gaat.”

Familie naar Nederland

Joanna Ji was sinds woensdag 20 april vermist. Haar paspoort, telefoon of portemonnee werden wel gevonden en bij de politie afgeleverd. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigde dat er onderzoek werd gedaan naar haar verdwijning.

Er was een crowdfund-actie gestart om de familie, die op korte termijn naar Nederland wilde komen, te steunen. Die had inmiddels 24.000 Nieuw-Zeelandse dollar opgeleverd (bijna 15.000 euro) maar de actie is gestopt nu de vrouw is gevonden. Familieleden zijn wel van plan alsnog naar ons land te vliegen om Joanna te steunen. Het geld dat overblijft wil de familie naar eigen zeggen ’doneren aan een liefdadigheidsinstelling die de families van vermiste personen ondersteunt’.