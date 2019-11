Neergeschoten advocaat aan de beterende hand

Duitse politieagenten verzegelden donderdag de deur van het huis van advocaat Philippe Schol. Ⓒ ANP

GRONAU - Het gaat beter met advocaat Philippe Schol, die woensdag is neergeschoten in Gronau, net over de grens bij Enschede. Hij heeft kort met rechercheurs gesproken. Over de inhoud van dat gesprek wil het Duitse Openbaar Ministerie niets zeggen. Justitie wil ook niets kwijt over de verwondingen van Schol, omdat dit zogenoemde daderkennis kan zijn.