Pastoor: ’Volledig van slag door brand kerk Hoogmade’

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is door brand verwoest. De toren, een baken in het landschap, is ingestort. Ⓒ ANP

HOOGMADE - Pastoor Jack Glas van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is onthutst over de brand die het kerkgebouw maandagmiddag in as legde en de toren deed instorten. „Dit is een drama voor deze gemeenschap, de parochianen en de vele vrijwilligers die hun ziel en zaligheid in de kerk steken.”