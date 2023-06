Premium Het beste van De Telegraaf

Buren: aangehouden Nederlander leidde teruggetrokken bestaan ’Ruzie over grond en geluidsoverlast aanleiding fatale schietpartij Bretagne’

Het Franse gehucht Saint-Herbot werd afgelopen zaterdag opgeschrikt door een fatale schietpartij. Een Nederlander is als verdachte aangehouden. Ⓒ Google Streetview

Parijs - Een ruzie over grond en geluidsoverlast lijken de aanleiding te zijn geweest voor de fatale schietpartij in een Bretons dorp zaterdagavond waarbij een 11-jarig Brits meisje om het leven kwam. Een Nederlandse gepensioneerde man is als verdachte aangehouden. Mogelijk was hij onder invloed van drugs.