Agenten belaagd na afloop Duits festival

De agenten werden onder meer bekogeld met flessen na afloop van het zogeheten Schlossgrabenfest, een gratis festival in Darmstadt in de buurt van Frankfurt. De politie die met veel mensen en een helikopter ter plaatse was, heeft zeker tachtig raddraaiers aangehouden, meldt de Frankfurter Allgemeine. Sommigen van hen waren gemaskerd. De aanleiding van de ongeregeldheden is nog onbekend.

’Uitbarsting van geweld’

,,Zo'n uitbarsting van geweld kan door niets worden gerechtvaardigd", zei Bernhard Lammel, hoofd van de politie van zuidelijk Hessen. Lammel prees de vastberaden en professionele tussenkomst van de politie.

Het vierdaagse Schlossgrabenfest is volgens de organisatoren het grootste muziekfestival van Hessen. Meer dan 400.000 bezoekers werden verwacht op het openluchtevenement, waar meer dan 100 bands optraden.