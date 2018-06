Venezuela laat meer politieke gevangenen vrij

De vrijlatingen volgen op de herverkiezing van Maduro als president. Hij liet zich vorige maand herkiezen in een stembusgang die internationaal als volstrekt oneerlijk is bestempeld.

Tegenstanders van het regime stellen zich allerminst tevreden met dit gebaar. Volgens hen is de lijst met vrijlatingen langer dan het werkelijke aantal mensen dat is vrijgelaten. Er zouden onder meer mensen op staan die al in vrijheid zijn gesteld. Daarnaast geven critici aan dat nog zeker driehonderd mensen vastzitten die de afgelopen jaren aan politieke protesten deelnamen.