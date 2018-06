Macedoniërs de straat op tegen naamswijziging

Premier Zoran Zaev wil de economie uit het slop trekken en maakt zich hard voor toetreding tot de EU en NAVO. Met name Griekenland heeft dat tot nu toe tegengewerkt. De buurlanden liggen in de clinch sinds Macedonië zich in 1991 afscheidde van Joegoslavië, omdat Griekenland een eigen regio Macedonië heeft.

Zaev is in onderhandeling met Griekenland over de namenkwestie. Hij liet weten dat de Macedoniërs zich nog dit jaar in een referendum mogen uitspreken over de mogelijke naamswijziging van hun land. VMRO-DPMNE, dat tot 2016 het land tien jaar leidde, is fel gekant tegen naamsverandering.