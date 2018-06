Miljoenen Afghaanse kinderen niet naar school

Meer dan zestien jaar na het begin van de massale internationale hulpacties heeft bijna de helft van alle Afghaanse kinderen momenteel geen toegang tot onderwijs. Een belangrijke reden is de intensivering van de oorlog met de radicaal-islamitische Taliban en in toenemende mate met de terroristische organisatie Islamitische Staat. Bovendien moeten meer kinderen werken door de toenemende armoede. Daarnaast is er sprake van een enorme vluchtelingenstroom binnen de landsgrenzen. Humanitaire hulpverleners hebben dit jaar al meer dan 100.000 oorlogsvluchtelingen geregistreerd.

UNICEF meldt dat scholen vaak gesloten zijn in de buurt van gevechtsgebieden of dat ouders besluiten hun kinderen niet meer naar school te sturen omdat de weg naar school te gevaarlijk is. Dit geldt in het bijzonder voor meisjes.