Vlucht geannuleerd nadat vakantiegangers aan boord feestje bouwen

De groep passagiers was onder invloed van drank. EasyJet schakelde de politie in, die alle 140 inzittenden uit het vliegtuig haalde. Een 32-jarige man werd gearresteerd volgens Bristol Post. Volgens de politie zagen de vakantiegangers het vliegtuig als ’een nachtclub’.

In een verklaring laat EasyJet weten geen wangedrag aan boord te tolereren: „De veiligheid van onze passagiers en bemanning is onze hoogste prioriteit.”

Of er een vervangende vlucht is ingezet is niet bekend. Wel kunnen de passagiers hun geld terugvragen of de vlucht omboeken.