De vakantie van een vriendinnengroep uit Utrecht is geslaagd als alle vrijgezellen uit de groep met iemand hebben gezoend. Ⓒ De Telegraaf

ALBUFEIRA - Het is ’lit’ in ’Albufissa’. Oftewel, in Albufeira gebeurt het deze zomer. Met hoge verwachtingen, zakgeld van pa en ma en heel veel dorst arriveren er dagelijks honderden Nederlandse jongeren in de Portugese badplaats. „Hoe we wisten dat we hier moesten zijn? Alle populaire artiesten treden hier op.”