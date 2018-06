Tessa: ’Ik zou zo ruilen met een slank lichaam’

“Van vooroordelen had ik alleen tijdens mijn zwangerschappen geen last. 'O, ze is zwanger, dáárom is ze dik', zag ik mensen denken. Ik wist toen al dat ik PCOS - een hormonaal syndroom aan de eierstokken - had, waardoor het voor mij moeilijk is om gewicht te verliezen.

Na mijn eerste zwangerschap kreeg ik de diagnose ziekte van Hashimoto, waarbij het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Ik was moe, sloom, depressief én kwam nog meer aan. Andere mensen voorzien mij maar wat graag van sport- en voedingsadviezen. Ik weet dat het lief is bedoeld, maar ik heb zo ongeveer alles geprobeerd.

Chocolate chip cookie

Na een periode van vijf jaar, waarin ik extreem streng heb gelijnd en veel had gesport zonder resultaat, besloot ik een break van een maand te nemen. Ik stond op de bus te wachten en nam voor het eerst in jaren een chocolate chip cookie. 'Suiker is slecht voor je' blafte een onbekende man mij toe.”

