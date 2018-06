Lucilia: ’Ik was zo dik dat ik amper kon lopen’

“Ik was altijd dun, tot ik achttien werd en aan de pil ging. Vanwege de hormonen kwam ik aan, maar het kon me niet zo veel schelen. Ik dacht: het zal wel. Daarbij kwam dat ik eerst ook op voetbal zat, maar daar op mijn zeventiende mee stopte. Ook at ik veel.

Toen ik zwanger werd, dacht ik helemaal ‘laat maar’. Ik was toch al dik, dus het maakte me niet meer uit. Het resultaat was dat ik uiteindelijk 135 kilo woog. Ik ben ook heel erg klein, 1 meter 57, dus de verhouding klopte niet meer voor mijn gevoel.”

Verslaafd

Op 13 januari 2013 heb ik me ingeschreven bij Life & Kicking, een sportschool bij mij in de buurt. Ik was toen 117 kilo. Ik ben zes dagen per week gaan sporten. Bijna elke dag volg ik groepslessen als Xco, Burn, Bodypump en Spinning. Ook heb ik een schema met krachttraining. Ik kan wel zeggen dat ik verslaafd ben geraakt.”

