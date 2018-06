Weer doden door aanhoudend geweld Nicaragua

De Midden-Amerikaanse staat wordt al weken opgeschrikt door hevige protesten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn al meer dan honderd mensen om het leven gekomen. De politie spreekt van 39 doden.

Regeringsbewind van Daniel van Ortega

De demonstranten eisen het aftreden van het socialistische staatshoofd Daniel van Ortega, die sinds 2007 aan de macht is. Ortega wordt beschuldigd van een autoritair regeringsbewind. De protesten waren oorspronkelijk het gevolg van een geplande verhoging van de socialezekerheidsbijdragen medio april. Inmiddels eisen de betogers het aftreden van Ortega en de beëindiging van de repressie en de perscensuur. Ortega verwerpt alle beschuldigingen.

De Amerikaanse ambassadeur in Managua bevestigde de dood van haar landgenoot. Volgens plaatselijke media bezat de 48-jarige een bar in Managua en werd hij 's nachts door criminelen vermoord. Volgens de mensenrechtenorganisatie ANPDH kwamen de vier anderen om het leven bij nachtelijke rellen in de stad Masaya, ongeveer 25 kilometer ten oosten van Managua.

Slachtoffer door politie gedood

De voorzitter van de ANPDH zei dat een slachtoffer door de politieagente was geëxecuteerd: ,,Zij schoot twee keer van dichtbij," zei hij. Een paar dagen geleden werden volgens de organisatie meer dan elf demonstranten gedood in conflicten met de politie.

VN-secretaris-generaal António Guterres veroordeelde het geweld. De VN vragen Ortega om een een vertegenwoordiger van Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN in het land toe te laten, aldus een woordvoerder.