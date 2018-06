Nederlandse aanpak dementie gaat internationaal

In de ontmoetingscentra leren mantelzorgers om te gaan met mensen met dementie, maar tegelijk zichzelf in acht te nemen. Tevens leren de patiënten nog zo veel mogelijk uit het leven zelf te halen en bijvoorbeeld niet onnodig in hun schulp te kruipen. Ze krijgen er meer positieve en minder negatieve emoties en meer zelfwaardering door, zegt initiatiefneemster Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening bij dementie.

Voorbereidingen worden getroffen

In Groot-Brittannië, Italië en Polen is het al opgepikt, daar zijn er ook al vijftien van dergelijke centra in totaal. Ook op Aruba, in Australië en in Suriname is er één en Spanje treft voorbereidingen voor de eerste twee. Het is ook geen al te dure voorziening, doordat de ontmoetingen vaak in buurtcentra en dergelijke worden gehouden en worden georganiseerd met hulp van vrijwilligers.

,,We willen nu doorpakken', zegt Dröes over het internationale netwerk waarvan ze met vijf collega's uit Groot-Brittannië, Italië, Polen en Nederland deel uitmaakt. De bedoeling is kennis en ervaringen te delen en meer ontmoetingscentra te verwezenlijken.

De initiatiefnemers vieren het zilveren jubileum donderdag in het Amsterdamse theater DelaMar.