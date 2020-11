Politie zoekt getuigen na vondst explosief in portiek Amsterdam

Ⓒ Pascal Fielmich / Inter Visual Studio

AMSTERDAM - In een portiek aan de Plantage Parklaan in Amsterdam is woensdagochtend een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakketje weggehaald. Er wordt nog sporenonderzoek gedaan. De politie vraagt mensen die gezien of gehoord hebben wie het explosief in het portiek heeft neergelegd, zich te melden.