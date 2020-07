’Belastingdienst was ook bij inkomstenbelasting op fraudejacht’

Dat melden RTL Nieuws en Trouw, die onderzoek deden naar de fraude op basis van interne vertrouwelijke documenten, vrijgegeven stukken en uit gesprekken met (ex-)ambtenaren en burgers die jaren met de fiscus overhoop lagen en liggen.

De mensen die als fraudeur bestempeld werden, kregen forse naheffingen omdat eerder goedgekeurde aftrekposten toch werden afgewezen. Ook kregen ze een vinkje achter hun naam. Daardoor werden ze nog jaren geconfronteerd met extra controle en toezicht.

Onder de landelijke codenaam ’project 1043’ wilde de Belastingdienst vanaf 2012 ’systeemfraude’ in de inkomstenbelasting tegengaan. „In de praktijk kwam dit neer op het eruit pikken van burgers die hoge zorgkosten, giften of uitgaven voor pensioenvoorziening als aftrekpost opvoerden. Soms werden zij in fraudeonderzoeken betrokken omdat de fiscus hun belastingadviseur bestempelde als ’facilitator’ van fraude, als iemand die - mogelijk - misbruik organiseerde”, schrijft RTL Nieuws.