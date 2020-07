’Fiscus moet duidelijkheid geven over fraudeaanpak’

Kamerleden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) eisen nog deze week een brief van de staatssecretetarissen van Financiën over de aanpak van de Belastingdienst. Ze wijzen erop dat ook PvdA-Kamerlid Nijboer daar al langer om vraagt. Aanleiding voor het verzoek is het nieuws van RTL en Trouw dat de fiscus niet alleen bij de toeslagen, maar ook bij de inkomstenbelasting mensen op basis van alleen vermoedens als fraudeurs werden bestempeld.

De gedupeerden kregen niet te horen dat ze betrokken waren in een fraudeonderzoek. Aftrekposten werden standaard afgewezen en bewijzen dat ze wel klopten werden vaak niet geaccepteerd. Volgens RTL en Trouw liggen zo’n 18.000 mensen nog altijd onder het vergrootglas.

„Heel ernstig”, noemt Omtzigt die ontdekking. „Kennelijk is de aanpak bij de kinderopvangtoeslag ook elders bij de belastingdienst gebruikt.” Leijten: „We weten: er is meer aan de hand. We weten alleen niet hoeveel meer. Angstaanjagend.” Ook GroenLinks-Kamerlid Snels is geschrokken: „We zijn nog lang niet klaar met losgeslagen fraudeaanpak.”

Toeslagaffaire

Omtzigt en Leijten beten zich vast in het dossier rond de kinderopvangtoeslag. Daarbij zijn duizenden, en mogelijk zelfs tienduizenden, ouders onterecht tot toeslagfraudeurs gebombardeerd, waardoor ze soms tienduizenden euro’s terug moesten betalen. Het kabinet heeft inmiddels een half miljard euro uitgetrokken om die mensen te compenseren.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, laat in een reactie weten de zaak nog aan het uitzoeken te zijn. Eind deze week hoopt het ministerie in elk geval een Kamerbrief te sturen waarin het ingaat op de fraudeaanpak.

De Tweede Kamer heeft inmiddels een parlementaire ondervragingscommissie samengesteld die onderzoek gaat doen naar de fraudeaanpak in de toeslagenaffaire. In het najaar zullen de verhoren plaatsvinden, waarbij de kans groot is dat politieke kopstukken als VVD-minister Wiebes (in het vorige kabinet staatssecretaris van Financiën) en PvdA-fractieleider Asscher (destijds minister van Sociale Zaken) ook aan bod komen. Zelfs premier Rutte, die voorzitter was van de speciale commissie waarin de harde fraudeaanpak werd bedacht, wordt gezien als een mogelijke kandidaat voor de verhoren.