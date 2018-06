Brandweermannen reanimeren pups en kittens na brand

De brandweer kwam af op een melding van een brand in een dierenwinkel. De dierenwinkel was op dat moment gesloten, maar tientallen dieren zaten nog vast in hun kooi in het gebouw. Zwarte rook verspreidde zich vliegensvlug door het gebouw. Er was geen tijd te verliezen.

Ⓒ Anhui Fire Services

Op beelden van de reddingsactie is te zien en te horen dat de brandweermannen tientallen dieren uit de brandende winkel halen. Volgens lokale media waren veel dieren buiten bewustzijn, omdat ze veel rook hadden geïnhaleerd.

De video werd geplaatst op de officiële website van de plaatselijke brandweer.

Ⓒ Anhui Fire Services