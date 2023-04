Na datadiefstal al 3,5 miljoen keer gecheckt of data gestolen zijn

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

DEN HAAG - In de afgelopen week, sinds het ontmantelen van een ondergrondse handel in gestolen identiteiten, is ongeveer 3,5 miljoen keer op de site politie.nl/checkjehack gecontroleerd of cybercriminelen gegevens hebben gestolen. Aangezien mensen soms meerdere mailadressen hebben, kan het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van de site afwijken.