Leerkracht aangeklaagd nadat hij puppy aan schildpad voert

Het voorval dateert uit maart, maar heeft voor een enorme stroom aan reacties gezorgd. Er zijn eerdere petities gestart, voor én tegen leraar Robert Crosland. Zo meldt het Nieuwsblad.

De man staat bekend om zijn liefde voor de wetenschap, maar dierenrechtenorganisatie PETA kan met geen goed woord spreken over de leraar. De organisatie startte een petitie die door ruim 190.000 mensen werd ondertekend. „Willen we echt dat leraren levende dieren doden voor de ogen van beïnvloedbare jongeren? Dit is iemand die niet in de buurt van beïnvloedbare jonge mensen mag zijn”, aldus PETA.

Naast negatieve reacties heeft de leraar ook voorstanders, maar het zijn vooral collega’s en ex-studenten die hem steunen.

Euthanasie

Toen het Ministerie van Landbouw hoorde over de zaak, is de schildpad van de leraar in beslag genomen. Hij bleek geen vergunning te hebben om het dier de houden. Het beest is uiteindelijk ingeslapen.

Straf

De leraar hangt nu een celstraf boven het hoofd van maximaal zes maanden en een boete tot 5.000 dollar.