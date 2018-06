Assad wil Kim in Noord-Korea bezoeken

„Ik ga de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) bezoeken en ontmoet Kim Jong-un”, zou Assad op 30 mei hebben gezegd, schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Het kantoor van de Syrische president heeft hierover nog niets gemeld. Naar verluidt maakte Assad de opmerkingen toen hij de geloofsbrieven van de Noord-Koreaanse ambassadeur Mun Jong-nam ontving.

Pyongyang en Damascus onderhouden goede betrekkingen. Waarnemers van de Verenigde Naties beschuldigen Noord-Korea ervan samen te werken met Syrië op het gebied van chemische wapens. Noord-Korea ontkent dit.

Beide landen zijn internationaal geïsoleerd geraakt, Noord-Korea vanwege zijn kernwapenprogramma en Syrië vanwege zijn handelingen in de bloedige burgeroorlog. Sinds het begin van het jaar heeft Kim echter een reeks van diplomatieke ontmoetingen met leiders in China en Zuid-Korea op gang gebracht. Verder is het de bedoeling dat hij op 12 juni in Singapore een topontmoeting heeft met de Amerikaanse president Donald Trump.

„De wereld verwelkomt de opmerkelijke gebeurtenissen op het Koreaanse schiereiland die onlangs door het voortreffelijke politieke kaliber en het wijze leiderschap van Kim Jong-un worden teweeggebracht”, aldus Assad volgens KCNA. „Ik ben er zeker van dat hij de eindoverwinning zal behalen en de hereniging van Korea zal realiseren.”