Grote zorgen om vermiste Eline Pols (12) uit Tilburg

De 12-jarige Eline Pols uit Tilburg. Ⓒ Politie

Tilburgse - De 12-jarige Tilburgse Eline Pols is sinds woensdagavond half zeven vermist. Eline is gisteren op de fiets gestapt om een vriendinnetje op te zoeken, maar kwam nooit aan. De tiener is later ook niet meer thuisgekomen.