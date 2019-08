Tips in zaak vermiste Eline Pols (12) uit Tilburg

„We onderzoeken deze meldingen, maar dit wil niet zeggen dat de gouden tip er bij zit. We zien vaker dat vermissingstips niet leiden tot de vondst van de betreffende persoon. Meer tips zijn welkom.”

De familie van het meisje en de politie maken zich grote zorgen om haar. Het meisje verzon woensdagavond een afspraak met vriendin. De politie sprak dat vriendinnetje inmiddels en zij zegt niks van een afspraak te weten. Sindsdien is niks meer van Pols vernomen, ook niet op de locatie waar ze zogezegd met haar vriendinnetje zou samenkomen.

Volgens informatie in diverse vermissingsberichten heeft Pols blond haar, blauwe ogen en is ze 1.60 meter lang. Op het moment van haar vertrek droeg ze een lichtblauwe spijkerbroek. Signalement van andere kleren is onbekend. Ze reed woensdagavond op een zwarte fiets met rode banden en een rood zadel weg. Op de voorkant van de fiets zit volgens een politiewoordvoerder een mandje. Pols is woonachtig in Tilburg-Noord, de wijk Heikant.

Vreemd

De politie benadrukt de urgentie van de vermissing, mede omdat Pols niet eerder is weggelopen van huis. „We vinden dit erg vreemd. Het lijkt sinds haar vermissing alsof ze van de aardbodem verdwenen is. Ook op haar social media-accounts is ze niet meer actief geweest”, aldus een politiewoordvoerder. „We hebben echt geen idee waar ze is.”

Om zo snel mogelijk meer informatie over de verblijfplaats van Pols te krijgen, zet de opsporingsdienst meerdere middelen in. Zo is een Vermist Kind Alert verstuurd, waarbij mensen in een straal van 25 kilometer rondom Tilburg een vermissingsmelding op hun telefoon krijgen. Hiervoor worden delen van het AMBER Alert-systeem, zoals social media en apps, lokaal ingezet. Op deze manier hoopt de politie haar snel terug te vinden. Zo is het vermissingsbericht van Pols op schermen in bij de politie aangesloten bedrijven en instanties zoals openbaarvervoersbedrijven te zien. Bovendien is aan 3500 mensen in Tilburg-Noord een Burgernetbericht verstuurd.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.