'Ontsnapte' man slapend gesnapt

Gramsbergen - Een dronken man dacht zaterdagnacht te ontkomen aan de politie. De man was al gevlogen toen de politie afkwam op een melding bij een café in Gramsbergen. Hij werd echter een paar straten verderop slapend in de berm aangetroffen en is vervolgens aangehouden voor openbaar dronkenschap.