13-jarige Brit verspeelde bijna een ton door online te gokken

De tiener begon met zijn dure hobby na het zien van reclames over online gokken. De jongen raakte verslaafd en plaatste honderden weddenschappen per week, schrijft The Mirror. Hij zette tot wel 3.000 pond in per kansspel.

In gesprek met The Mirror zegt de jongen niet te hebben geweten dat gokken zo verslavend kan werken: „Het leek me leuk en ik zou er ook geld mee verdienen.” Hij gaat verder: „Het was veel te makkelijk om hier mee te beginnen. Ik hoefde enkel de gegevens van mijn vader in te vullen en aan te vinken dat ik achttien ben, het kostte me maar enkele seconden om me te registreren.”

De 13-jarige jongen voerde gesprekken met psychotherapeuten om zo van zijn verslaving af te komen. Het gokken verscheurde zijn familie bijna, schrijft de Britse krant.