Boris Johnson schikt met aanstaande ex-echtgenote

Met typisch gevoel voor drama wordt Wheeler door Britse media altijd beschreven als de immer „zwaar op de proef gestelde" echtgenote van Johnson. Dat had te maken met de talloze slippertjes van de bronstige politicus. Twee jaar geleden was de maat vol. Wheeler verliet met slaande deuren de ambtswoning van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken.

Dankzij de schikking kan de verkoop van de echtelijke woning in het mondaine Islington eindelijk worden afgerond. De formele scheiding is nu slechts een kwestie van tijd en daarmee kan het speculeren over een nieuw, derde huwelijk van de Britse minister-president weer beginnen.

Nu hokt Johnson nog samen met zijn vriendin Carrie Symonds boven Downing Street 11, eigenlijk de ambtswoning van de minister van Financiën. Symonds is de vriendin die voor Wheeler de spreekwoordelijke druppel was. Pas bij een officieel huwelijk zal zij zich - alweer volgens de Britse media - de First Lady van Downing Street mogen noemen.

Johnson en en zijn vriendin kochten vorig najaar een eigen woning, nadat buren van Symonds een ruzie tussen haar en Johnson over het morsen van een glas wijn op de bank hadden opgenomen en doorgestuurd naar de media. In de maanden voorafgaand aan de verhuizing naar Downing Street verbleef Johnson regelmatig in het toenmalige appartement van Symonds.

Tegenwoordig ruziet Johnson overigens meer met zijn partners in het kabinet.