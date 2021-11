Pentagon stelt nieuw onderzoekscomité in voor ufo’s

Dat hebben overheidsfunctionarissen dinsdag laten weten, schrijven Amerikaanse media. Dit jaar hebben inlichtingendiensten al onderzoek gedaan naar eerdere ufo-meldingen. De mysterieuze objecten konden niet worden thuisgebracht.

De nieuwe Airborne Object Identification and Management Synchronization Group vervangt een eerder opgerichte tak van Defensie die onderzoek deed.

De Amerikaanse overheid legt het belang van het nieuwe comité uit. „Het binnendringen van enig object in de lucht bedreigt de veiligheid van het luchtruim en kan mogelijk de nationale veiligheid in het geding brengen”, zo schrijft het Department of Defense.

Meldingen

Uit eerder onderzoek waarin 144 ufomeldingen van de afgelopen jaren werden onderzocht, bleek dat voor sommige geen logische uitleg kon worden gegeven. Een van de objecten bereikte een snelheid van 69.000 kilometer per uur – om vervolgens in een mum van tijd van koers te wijzigen.

Hoewel er geen bewijs is voor buitenaards leven, maar de roep om beter onderzoek klinkt al langer, schrijft onder meer The New York Post.