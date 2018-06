Vrouw en man gewond na verkeersruzie

1 / 2 1 / 2 Politie doet onderzoek naar de ruzie in de Cellostraat. Ⓒ MaRicMedia

Etten-Leur - Bij een verkeersruzie die uitmondde in een gevecht zijn in Etten-Leur een vrouw (51) en man (23) gewond geraakt. Bij de vechtpartij waren nog meer mensen betrokken. Het incident vond zaterdagavond laat plaats in de Cellostraat.