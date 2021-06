Omstreden Kaag-docu splijt NPO: ’Schadelijk voor hele publieke omroep’

’Oneerlijke concurrentie NOS’

Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf wijst er op dat er een ongelijk speelveld is wanneer de door de overheid betaalde NOS zich niet druk hoeft te maken over kosten, terwijl de overige media het moeten hebben van advertenties en abonnementen. Daar is Oane Jansen het mee eens.